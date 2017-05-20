ألكاراز يلتقي براهيمي في آخر محطة لجولته الأوروبية

نشر المدرب الإسباني، عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم صورة له تجمعه مع ياسين براهيمي، وكتب: "اليوم اجتمعت مع براهيمي في بورتو وتحدثنا عن مشاريع المنتخب الوطني"، ويعرف ألكاراز جيدا براهيمي كونه عمل معه في غرناطة الاسباني، وتكون مدينة بورتو اخر محطة للناخب الوطني في جولته الأوروبية التي دامت أسبوعا كاملا، زار من خلالها لاعبي الخضر الناشطين في أوروبا و تعرف عليهم عن قرب قبل الإعلان عن أول قائمة له منذ تنصيبه مدربا للمنتخب الوطني.

وسيكون ألكاراز أمام امتحان حقيقي في شهر جوان المقبل، عندما يلاقي المنتخب الوطني، منتخب غينيا في مباراة ودية تحضيرية بملعب تشاكر في البليدة قبل مواجهة المنتخب الطوغولي برسم أولى جولات تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 بالكامرون.