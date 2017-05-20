شباب قسنطينة يتنفس الصعداء بفوزه على مولودية الجزائر

تمكن فريق شباب قسنطينة، من الظفر بالنقاط الثلاث من المواجهة التي جمعته مساء اليوم السبت بملعب بن عبد المالك بقسنطينة، ضد مولودية الجزائر بهدفين لصفر، برسم الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. وسجل هدفي الشباب كواكو في الدقيقة 22 وربيح بوبكر في الدقيقة 76، ليرفع السياسي رصيده من النقاط الى النقطة 29 في المركز 12، مع مباراة متأخرة عن الجولة 25 . المولودية بخسارتها اليوم فقدت ثلاث نقاط مهمة كانت ستسمح لها بالاقتراب من المتصدر وفاق سطيف، الذي فاز بدوره اليوم على ضيفه شبيبة الساورة بهدف لصفر.