بايرن ميونيخ يتوج بالدوري الألماني

احتفظ نادي بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، في غادر كل من إنغولشتات، ودارم شتات، من البوندسليغا.

واختتم الفريق البافاري مبارياته في الموسم الحالي للبوندسليغا، بفوز عريض على ضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف لهدف، وفشل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل أي هدف من الأهداف الأربعة، وبالتالي توقف رصيده عند 30 هدفا، ليخسر بذلك لقب هداف الدوري، بفارق هدف، لصالح المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، الذي قاد فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف لثلاثة، بإحرازه هدفين، من أهداف فريقه الأربعة.

بينما اكتفى بوروسيا دورتموند بالمركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن، مفاجأة الدوري، لايبزيغ، الذي احتل مركز الوصافة، وضمن مشاركته في دوري الأبطال، من دور المجموعات مباشرة، مع بايرن ميونيخ، بطل الدوري برصيد 82 نقطة، ودورتموند.

وودع فريق بايرن ميونيخ قائده الأسطورة فيليب لام، الذي وضع حدا لمسيرته الاحترافية، إضافة إلى الحارس توم شتاركه، ولاعب خط الوسط الإسباني تشابي ألونسو، باحتفالية خاصة قبل المباراة.

وهبط كل من إنغولشتات، ودارم شتات، صاحبي المركزين السابع عشر والثامن عشر الأخير، إلى دوري الدرجة الثانية.

بينما سيلعب فولفسبورغ، الذي حل في المركز السادس عشر، مع ثالث دوري الدرجة الثانية، في مباراة فاصلة للصراع على البقاء في دوري الأضواء.