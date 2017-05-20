وفاق سطيف يفوز على الساورة ويقترب من اللقب

حقق متصدر الرابطة المحترفة الأولى موبيليس وفاق سطيف، فوزا مهما على ضيفه شبيبة الساورة بهدف لصفر، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب 8 ماي 1945 بسطيف برسم الجولة 27 .

الوفاق السطايفي، دخل المباراة وعينه على نقاطها الثلاث، التي تجعله قاب قوسين أو أدنى من اللقب، حيث لم يغامر خير الدين ماضوي مدرب الفريق في لعب الهجوم ومجاراة نسق المبارة، التي سجل هدفها الوحيد الاعب جحنيط أكرم في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

الوفاق بفوزه اليوم تمكن من الوصول الى النقطة 51 في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحق له مولودية الجزائر برصيد 44 نقطة.