سُقوط مولودية بجاية رسميا إلى الرابطة المحترفة الثانية

رسم فريق مولودية بجاية سقوطه الى الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، بانهزامه مساء اليوم السبت أمام مضيفه مولودية وهران بهدفين لهدف، برسم الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى. المولودية التي لعبت هذا الموسم على جبتهين، ولم تتمكن من ضمان البقاء في حظيرة الكبار رغم تألقها في كأس الاتحاد الافريقي، حيث تجمد رصيد الفريق في البطولة عند النقطة 18 في المركز 16 و الأخير، على مسافة 11 نقطة من صاحب المركز 13 سريع غليزان. المولودية حققت نتائج جد سيئة هذا الموسم في البطولة، بفوزها في ثلاث مباريات فقط، وتحقيقها للتعادل 9 مرات، في حين خسرت 15 مواجهة في انتضار نتائج الجولات الثلاث الاخيرة والتي تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة لمولودية بجاية.