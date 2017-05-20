شبيبة القبائل تفوز على غليزان وتتجه نحو ضمان البقاء

حقق شبيبة القبائل فوزا في غاية الأهمية ضد سريع غليزان بهدف لصفر، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بملعب أول نوفمبر في تيزي وزو برسم الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

الشبيبة لم يكن في وسعها هدر المزيد من النقاط لضمان البقاء، حيث يقبع منذ جولات في المراكز الأخيرة، لكن الفوز اليوم الذي جاء بهدف الاعب بولعويدات في الدقيقة 11، مكن الشبيبة من الصعود في ترتيب الرابطة الأولى الى المركز 12 برصيد 31 نقطة، غير بعيد عن مطارده المباشر شباب قسنطينة برصيد 29 نقطة وبمباراة مؤجلة.

نتائج الشبيبة في الجولات الأخيرة لاتقبل القسمة على اثنين، لضمان البقاء في حضيرة الكبار التي لم تغادرها من قبل، والبداية بالمواجهة المقبلة في ضيافة أولمبي المدية العنيد على أرضه وأمام جمهوره.