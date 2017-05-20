جحنيط يطالب بـ8 أجور شهرية عالقة والآمال يتوجون باللقب

يعيش وسط ميدان وفاق سطيف، الشاب أكرم جحنيط، حالة نفسية سيئة، بعد أن ملّ الانتظار من أجل الحصول على مستحقاته العالقة، حيث كشفت مصادر موثوقة أنه لم يتلق أجوره للشهر الثامن على التوالي، ورغم حديثه في كل مرة إلى الرئيس حمّار بخصوص وضعيته المالية إلا أنه يتلقى وعودا شفوية من دون أن تتجسد على أرض الواقع، وما حز في نفسيته سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الإدارة، رغم أنه أحد ركائز التشكيلة والأكثر مشاركة منذ انطلاق الموسم الحالي، لكن الإدارة أقدمت بعيدا عن الأعين على تسوية وضعية بعض العناصر الأساسية على حساب أخرى.

حيث أكدت مصادر مطلعة أن الظهير الأيمن الدولي خثير زيتي ووسط الميدان حمزة آيت واعمر إضافة إلى مدلل الأنصار جابو قد تحصلوا على كامل مستحقاتهم العالقة غير منقوصة وفي المواعيد المحددة، بعد أن تلقوا 8 أجور شهرية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تعمدت الإدارة إرضاءهم من أجل القضاء على أي حركة احتجاجية وسط التعداد،هذا وتوج فريق الآمال بلقب البطولة عقب التعادل أمس أمام شبيبة الساورة وهو ما جعل الأنصار يتفاءلون بسير أشبال ماضوي على خطى الآمال

الإدارة تهدد باقتطاع الغرامات واشتراك الضمان الاجتماعي

كشفت بعض عناصر التعداد أنها أصبحت تجد حرجا في المطالبة بمستحقاتها العالقة تجاه الإدارة، التي أصبحت تشهر سيف الأجر الخام، حيث تحتسب اقتطاعات التأمين ومختلف الغرامات، في وجه كل من يحتج على أمواله، حيث أن لاعبا كان قد اتفق على مبلغ 80 مليون شهريا وحين طالب بأمواله تم احتساب كامل الاقتطاعات، ليجد أن الإدارة أصبحت تدين له، بعد أن كان قد تلقى منذ بداية الموسم أجرة شهرين، وهو الإجراء الذي زاد من حالة الاستياء وسط التعداد والتهديد بالمغادرة مع نهاية الموسم مباشرة.

قضية مواجهة صان داونز تتأجل إلى 7 جوان القادم

أجل قاضي المحكمة الابتدائية بسطيف، جلسة محاكمة 17 مناصرا، المتهمين بجنحة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية في نهاية مواجهة رابطة أبطال إفريقيا أمام صان داونز الجنوب إفريقي، التي عرفت اجتياح الأنصار لأرضية الميدان واشتباكات مع عناصر الأمن.

المدافع عروسي نادم على تضييع عروض الميركاتو

يتواجد المدافع المحوري الشاب عروسي في حالة نفسية صعبة، بعد أن على وشك المغادرة خلال الميركاتو الفارط بعد العروض العديدة التي وصلته، بسبب خلافه مع المدرب السابق عمراني، لكن قدوم المدرب ماضوي والوعود التي تلقها منه باستعادة مكانته الأساسية جعلته يفضل إكمال الموسم مع فريقه، ليتفاجأ ببقاء وضعيته على حالها في الاحتياط، مما جعله يندم على تضييع تلك العروض ويترقب نهاية الموسم، موعد نهاية عقده، للمغادرة من دون رجعة.

الآمال يخفقون في انتزاع نقطة ترسيم التتويج

أخفق آمال وفاق سطيف، أمس، في انتزاع نقطة ترسيم التتويج بالبطولة، خلال مواجهة شبيبة الساورة، حيث كان رفقاء برباش على بعد نقطة واحدة عن التتويج الرسمي، بعد أن نجح آمال الساورة في الفوز بملعب 8 ماي بنتيجة هدف مقابل صفر، ليبقى الآمال في رحلة البحث عن نقطة واحدة بداية من اللقاء القادم أمام مولودية بجاية في ملعب الوحدة المغاربية ببجاية. تجدر الإشارة إلى أن كل الأصناف الصغرى للوفاق خسرت أمس.

المدافع ساعد يرفض العودة وينهي الموسم مبكرا

رفض المدافع الشاب لتشكيلة الآمال، ساعد، العودة إلى الفريق، بعد أن قاطع موعد المثول أمام المجلس التأديبي، ليدخل في ملاسنة كلامية مع الرئيس حمّار، حيث رفض العودة منهيا الموسم مبكرا، وبنسبة كبيرة سيراهن المدافع الشاب الذي وقع على عقد يمتد إلى 5 مواسم على لجنة المنازعات للحصول على تسريحه، بعد أن أبدى استعداده لإعادة مبلغ 70 مليونا الذي تحصل عليه مقابل تسريحه.

الادارة تترقب عودة المدافع عطو لتمديد عقده

تنتظر إدارة الوفاق عودة المدافع الشاب عطو من أذربيجان، أين شارك في ألعاب التضامن الإسلامي رفقة المنتخب الأولمبي، من أجل الجلوس معه على طاولة المحادثات لتمديد عقده لمواسم إضافية، خاصة بعد أن تأكدت الإدارة من فشل ضم المدافع ساعد إلى الأكابر الموسم القادم.