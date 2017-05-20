بادو زاكي يوقع لموسمين مع اتحاد طنجة ويزيد من متاعب شباب بلوزداد

بوحفص لـ«النهار»: «لست منافقا.. بلوزداد لا تبيع ولا تشتري ونحضّر للإطاحة بالمولودية»

لا تعليق لي على بادو زكي

وقّع مدرب شباب بلوزداد، بادو زاكي، أمس، على عقد يمتد لموسمين مع نادي اتحاد طنجة المغربي، بعد جلوسه معهم على طاولة المفاوضات واتفاقه على جميع تفاصيل العقد، مستغلا تواجده في المغرب بعد مغادرته الجزائر يوم الأربعاء بحجة انشغاله بإجراءات إدارية، منهيا بذلك تعاقده مع أبناء لعقيبة، الذي سيكمل معهم ما تبقى من الموسم الحالي ليغادر من دون رجعة نحو المغرب، معلنا نهاية مشواره مع الفريق الذي أشرف عليه منذ شهر نوفمبر السابق، حسبما كشفت عنه العديد من التقارير الصحفية المغربية، نقلا عن الموقع الرسمي لاتحاد طنجة، الذي أصدر، أمس، بيانا أكد من خلاله تعاقده بصفة رسمية مع الناخب المغربي السابق لمدة موسمين، كاشفا أن سيعلن عن باقي تفاصيل الصفقة في ندوة صحفية سيحدد تاريخها وموعد انعقادها لاحقا، وهو الأمر الذي سيزيد حتما من مشاكل شباب بلوزداد الغارق في أزمة مالية منذ بداية الموسم الحالي، وقد ينعكس بالسلب على الفريق ككل ويشتت تركيز اللاعبين، خصوصا وأن الشباب مقبل على منعرج الموسم ومباراة هامة الشهر المقبل أمام اتحاد بلعباس، برسم نصف نهائي كأس الجمهورية التي أصبحت أحد أهداف الفريق الرسمية هذا الموسم، بعد تمكن زملاء القائد شرفاوي من ضمان البقاء مؤخرا في حظيرة الكبار بنسبة كبيرة.

هذا ومن المنتظر أن يعود بادو زاكي المتواجد بالمغرب غدا الإثنين مثلما كان مبرمجا في السابق، على أن يلتقي بمسؤولي الفريق للحديث عن هذه الخطوة التي أقدم عليها – حسبما كشفته إدارة نادي طنجة- في وقت غير مناسب تماما، مما يجعله يتناقض مع كلامه الذي صرح به مؤخرا، عندما أكد أنه لم ولن يوقّع على أي عقد مع أي فريق آخر رغم وجود اتصالات كثيرة من مختلف الأندية التي ترغب في ضمه، وذلك احتراما لشباب بلوزداد بحكم أنه مدرب محترف.

من جهة أخرى، علمت الـ«النهار» من مصادر موثوقة من داخل البيت البلوزدادي، أن بادو زاكي لم تحمسه فكرة البقاء في بلوزداد أو الجزائر ككل، بسبب المشاكل الكثيرة التي تلاقيها الأندية، على غرار المشاكل المالية وتذبذب البرمجة، رغم أن المدرب السابق للمنتخب المغربي تلقى مستحقاته كاملة ولا يدين لإدارة النادي بأي جزء من أمواله، عكس لاعبي الفريق ونظرائه في الأندية الأخرى.

بوحفص لـ«النهار»: «الأشغال جارية في مركّب الخروبة والفريق سيتربص فيه هذا الصيف»

أكد رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، أن فريقه مركز في الوقت الراهن على المباريات المهمة التي تنتظره، سواء في الكأس أو في البطولة الوطنية، بداية من الداربي العاصمي القادم أمام مولودية الجزائر، والذي يسعى من خلاله أبناء لعقيبة لتحقيق النقاط الثلاث وتأكيد صحوتهم هذا الموسم في اللقاءات المحلية، مفندا الشائعات التي تدور في محيط الفريقين، والتي مفادها أن بلوزداد ستتساهل أمام المولودية بسبب حاجة المنافس الماسة لنقاط المباراة في صراعه على لقب البطولة، وأوضح بوحفص في تصريحات، أمس، خص بها «النهار»، أنه لا يملك أي تعليق بخصوص الأخبار التي تتحدث عن تعاقد مدرب الفريق بادو زاكي مع نادي اتحاد طنجة، كاشفا أن كلامه عن هذا الموضوع سيكون مع نهاية الموسم الحالي، حيث صرح في هذا الصدد قائلا: «لا أملك أي تعليق بخصوص الحديث الذي يدور عن توقيع بادو زاكي في اتحاد طنجة، وكلامي عن هذه القضية سيكون في نهاية الموسم الحالي، بادو زاكي غادر نحو المغرب مؤخرا وأعلمنا أنه سيعود هذا الإثنين إلى الجزائر»، وأضاف: «الفريق يركز حاليا على نهاية الموسم ونصف نهائي الكأس الجمهورية أمام بلعباس، بحكم أن الكأس تهمنا الآن بعد أن ضمن الفريق بنسبة كبيرة بقاءه في الرابطة الأولى، وعليه نحن نحضر للمباراة المقبلة أمام المولودية أين نسعى للإطاحة بها، وأؤكد أنني لست منافقا وبلوزداد لا تبيع ولا تشتري ولن نرتب المباراة مثلما يتحدث عنه البعض، وسنخوض لقاءنا أمام المولودية مثل جميع الفريق الأخرى، وسنحاول الفوز ونقدم أكثر ما يمكننا تقديمه في الداربي».

هذا وكشف بوحفص، أن الأشغال التي أطلقها منذ مجيئه إلى الفريق، على مستوى المركب الرياضي بالخروبة، تقدمت كثيرا وتسير على قدم وساق، مما يجعل الفريق يستفيد منه في القريب، أين سيقيم تربصه التحضيري الأول هذا الصيف فيه: «الأشغال في مركب الخروبة تسير بشكل عادي والفريق سيتربص فيه هذا الصيف، حيث سنجري تحضيراتنا خلال التربص الأول هناك، على أن نتنقل خارج الجزائر لإجراء التربص الثاني»، وبخصوص وعوده للاعبين بتسوية مستحقاتهم مؤخرا، أردف قائلا: «اللاعبون استفادوا من أجرة 3 أشهر كاملة».