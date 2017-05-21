رئيس ليون يمنح غزال أسبوعا للرد على عرضه

قال جون ميشال أولاس، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي جمعت ليون بضيفه نيس برسم الأسبوع الأخير من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مساء أمس :"الوضع لا يزال على حاله مع غزال، قدمنا له عرضا جديدا و منحنا له مهلة إلى غاية نهاية الأسبوع لرد علينا، ولكن اللاعب أكد لنا أنه سيرد في أسرع وقت".

ورفض رشيد غزال عدة عروض قدمت له من قبل إدارة ليون، كونها لاتتناسب مع مطالبه المالية، وفي المقابل حصل على العديد منم العروض المغرية من أندية أوروبية، وحسب تقارير صحفية فرنسية فان اللاعب الجزائري يتجه إلى تجديد عقده مع فريقه الفرنسي بقبول العرض الأخير من أولاس.