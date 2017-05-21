زطشي يهنئ الأندية الصاعدة إلى القسمين الوطني الأول والثاني

ونشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، تهنئة خير الدين زطشي التي وجهها إلى كل من إتحاد بسكرة، نادي بارادو وإتحاد البليدة، عقب صعود هذه الأندية إلى الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، متمنيا كل النجاح لهذه الأندية في حظيرة الكبار، وتصدر فريق بارادو البطولة المحترفة الثانية برصيد 62 نقطة، متبوعا بإتحاد البليدة بـ 51 نقطة وإتحاد بسكرة في المركز الثالث بـ 51 نقطة .

كما هنأ الرجل الأول في هرم الكرة الجزائرية كل من وداد تلمسان، جمعية عين مليلة ورائد القبة بعد تحقيق الصعود إلى البطولة المحترفة الثانية .