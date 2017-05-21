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بايرن ميونخ يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

نشر يوم 2017/05/21 1780 0 كريم تيغرمت بايرن ميونخ يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
دخل نادي بايرن ميونخ الألماني موسوعة غينيس العالمية، بعد تحقيقه لرقم مميز في دوري أبطال أوربا، أين حقق أطول سلسلة إنتصارات على ملعبه "أليانز أرينا" في تاريخ مسابقة "التشامبينزليغ".

وتسلم قائد بايرن ميونخ "فيليب لام"، وزميله في الفريق "توماس مولار" شهادة غينيس للأرقام القياسية من المدير التنفيذي لموسوعة غينيس، نيابة عن الفريق بأكمله، وتمكن من تحقيق 16 إنتصارا متتاليا في دوري أبطال أوربا على أرضية ملعبه "أليانز أرينا" ووصل الى هذا الرقم في الموسم الحالي بعد فوزه على أرسنال الانجليزي بنتيجة 5-1 في الدور الـ16 من دوري الأبطال.

 وخرج المدرب أنشيلوتي وفريقه، من المنافسة الأوروبية لهذا الموسم على يد ريال مدريد في الدور نصف النهائي بخسارته في مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" برباعية كامله مقابل هدفين.  

 

 

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