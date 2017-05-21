بايرن ميونخ يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وتسلم قائد بايرن ميونخ "فيليب لام"، وزميله في الفريق "توماس مولار" شهادة غينيس للأرقام القياسية من المدير التنفيذي لموسوعة غينيس، نيابة عن الفريق بأكمله، وتمكن من تحقيق 16 إنتصارا متتاليا في دوري أبطال أوربا على أرضية ملعبه "أليانز أرينا" ووصل الى هذا الرقم في الموسم الحالي بعد فوزه على أرسنال الانجليزي بنتيجة 5-1 في الدور الـ16 من دوري الأبطال.

وخرج المدرب أنشيلوتي وفريقه، من المنافسة الأوروبية لهذا الموسم على يد ريال مدريد في الدور نصف النهائي بخسارته في مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" برباعية كامله مقابل هدفين.