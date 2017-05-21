البوركينابي دياوارا يغازل شبيبة القبائل ويعبر عن رغبته في العودة

ونشر اللاعب الحالي لنادي سموحة المصري، رسالة إلى زملاءه السابقين في شبيبة القبائل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، معبرا فيها عن ثقته الكبيرة في لاعبي الشبيبة وبالأخص بولعويدات وريال، مؤكدا أنهما يملكان كل الإمكانيات التي تجعلهما ينقذان الفريق من السقوط، وإعادة البسمة إلى المشجعين.

وكشف البوكينابي دياوارا، من خلال رسالته، حنينه إلى فريقه السابق الجزائري، ورغبته في العودة إليه رفقة زميله باتريك مالو، خاصة بعدما وصل إلى مسامعه إمكانية سماح الإتحادية الجزائرية لكرة القدم للأندية استقدام اللاعبين الأجانب، وإلغاء القانون بعد رحيل رئيس "الفاف" السابق، وحمل دياوارا ألوان شبيبة القبائل الموسم الماضي قبل الإنتقال إلى سموحة المصري بداية الموسم الجاري.