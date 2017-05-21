هني... سأحكي لإبنتي عن إنجازاتي وأتمنى أن تفتخر بي

وتحدث سفيان هني عن الأجواء الإحتفالية التي أعقبت تتويج فريقه أندرلخت بلقب الدوري البلجيكي ، الذي يعد اول لقب له، وتطرق في حواره مع صحيفة "دي آش " البلجيكية عن الأجواء التي عاشتها عائلته الصغيرة بعد هذا التتويج قائلا: "إبنتي كاميلية تابعت اللقاء بالرغم من صغرسنها الذي لا يتجاوز السنة الواحدة، لكنني سأحكي لها قصة هذا الإنجاز عندما تكبر وتصبح ناضجة مستقبلا، وأتمنى أن تكون فخورة بوالدها ".

وفيما يخص الضغط الذي تعرض له بحمله شارة القيادة لفريق أندرلخت قال اللاعب الجزائري: " شارة القيادة لم تشكل أي ضغط بالنسبة لي لأن قدومي إلى أندرلخت كان من أجل إثباث الإمكانات التي أتمتع بها فوق أرضية الميدان".