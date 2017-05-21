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رئيس برشلونة الأسبق يهدد بالإنتحار في حال هزيمة ريال مدريد

نشر يوم 2017/05/21 1 0 سميرة.ل رئيس برشلونة الأسبق يهدد بالإنتحار في حال هزيمة ريال مدريد
هدد رئيس برشلونة الأسبق خوان غاسبارت، بالإنتحار في حال نحج فريق مالاغا في الفوز على ريال مدريد، وخسر برشلونة على يد إيبار، سهرة اليوم في اخر جولة من الليغا الاسبانية، في أسوأ سيناريو يتوقعه.

ويكفي ريال مدريد نقطة واحدة للتتويج باللقب 33 في تاريخه، بينما يتحتم على "البارصا" الفوز في مباراته سهرة اليوم أمام ايبار، ولكنه ينتظر في المقابل هزيمة غريمه التقليدي ومتصدر "الليغا" الإسبانية عندما ينزل ضيفا على مالاغا، حيث ستلعب المبارتين في توقيت واحد، وقال الرئيس الأسبق للنادي "الكاتالاني" في تصريحات صحفية: "لو يخسر ريال مدريد اليوم أمام مالاغا، ونفشل نحن في تحقيق الفوز على إيبار، فإنني سألقي نفسي من النافذة وسيكون هذا أسوأسيناريو لخسارتنا البطولة".

 

وتولى خوان غاسبارت، رئاسة برشلونة من سنة 2000 الى غاية 2003 قبل أن يخلفه خوان لابورتا، كما كان نائبا لرئيس الفريق للفترة من 1978 الى غاية سنة 2000.

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