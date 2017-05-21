بالصور.. ولد علي وقرباج يودعان تشكيلة إتحاد العاصمة قبل تنقلها إلى هيراري

وتسعى تشكيلة سوسطارة لتسجيل أفضل نتيجة ممكنة خلال مباراتها المنتظرة أمسية الأربعاء أمام فريق كابس يونايتد من أجل تصدر المجموعة الثانية التي تضم كل من الأهلي الليبي، الزمالك المصري وكابس يونايتد الزيمبابوي .

وكان رفقاء الحارس محمد لمين زماموش قد حققوا الفوز خلال المباراة الأولى بثلاثة أهداف ،كاملة أمام الأهلي الليبي في المباراة التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الـ 12 من الشهر الجاري .

ومن خلال زيارة وزير الرياضة للوفد العاصمي ظهرت العلاقة الوطيدة التي تربطه برئيس الرابطة محفوظ قرباج، خصوصا أنه كان وراء بقائه على رأس الرابطة وتراجعه عن قرار إستقالته من منصبه .