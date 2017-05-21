أنصار ليستر سيتي يطلقون صافرات الاستهجان على محرز

تحول اللاعب الجزائري "رياض محرز" من نجم ليستر سيتي الأول إلى لاعب مسخوط عليه من قبل أنصار الفريق في آخر جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أطلقوا عليه صافرات الاستهجان خلال مباراة بورنمورث.

وعاش أفضل لاعب في إفريقيا رياض محرز، أمسية سوداء في ملعب "كينغ باور"، عندما استقبل ليستر سيتي فريق بورنمورث في آخر مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أطلق أنصار "الثعالب" صافرات الاستهجان على محرز في كل مرة يلمس فيها الكرة، تعبيرا منهم على غضبهم على رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم، حيث لم تتقبل جماهير "الفوكسيس" هذا القرار واستغلت الفرصة لصب غضبها عليه، في محاولة منهم لإقناعه في العدول عن قراره، ومواصلة المشوار داخل أسوار "الكينغ باور".

ورغم رد فعل الأنصار في المدرجات، إلا أنّ محرز الذي شارك في هذه المباراة كأساسي لم يتأثر بذلك وفضل الرد بطريقته من خلال تقديمه لأداء مميز في هذا اللقاء.