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جوفنتوس يتوج بالدوري الايطالي للمرة السادسة على التوالي

نشر يوم 2017/05/21 270 0 مهدي فيراس جوفنتوس يتوج بالدوري الايطالي للمرة السادسة على التوالي

توج نادي جوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزه على ضيفه كروتوني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب " جوفنتوس أرينا"، بمدينة تورينو، في اطار الجولة ما قبل الأخيرة للكالتشيو.

وأحرز ثنائية السيدة العجوز كل من، المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقتين 12 و39، على التوالي، ليرفع اليوفي رصيده إلى 88 نقطة، وابتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط، عن أقرب منافسيه روما.

بينما يقبع نادي كروتوني في المركز الثامن عشر، برصيد 31 نقطة.

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