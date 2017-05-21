أرسنال وتوتنهام يدخلان السباق للاستفادة من خدمات محرز

تلقى اللاعب الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، رياض محرز، اتصالات من طرف عملاقي الدوري الانجليزي أرسنال وتوتنهام من أجل انتقال محتمل خلال فترة التحويلات الصيفية، حسبما ذكرته الصحافة الانجليزية اليوم.

ويعتزم ناديا العاصمة لندن صرف مبلغ مالي يتراوح بين 35 و 40 مليون أورو للاستفادة بداية من الصائفة المقبلة من خدمات أحسن لاعب في البطولة الانجليزية خلال الموسم الماضي، حسب نفس المصدر.

ويتمنى محرز الذي كشف عن رغبته في مغادرة ليستر سيتي أن يحترم مسؤولو ناديه الاتفاق الذي أبرمه معهم في الصائفة الماضية، عندما قرر البقاء مع "الثعالب" وتمديد عقده إلى غاية 2020 مقابل السماح له بمغادرة الفريق الموسم الموالي.

ويتواجد بطل انجلترا الموسم الفارط محل اهتمام عديد الأندية الانجليزية بالإضافة إلى دخول أولمبيك مرسيليا السباق للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.