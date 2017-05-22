ليون الفرنسي يباشر مفاوضاته مع بودبوز ويجهز عرضا لاستقدامه هذا الصيف

أولاس: «بودبوز يهمنا ولا يوجد أي قرار بخصوصه حاليا»

دخل نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مؤخرا، في مفاوضات مع الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب مونبيلييه، على أمل استقدامه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتدعيم الفريق بخدماته بعد أن دخل دائرة اهتمامات إدارة النادي في وقت سابق، عقب بروزه بشكل لافت للانتباه مع ناديه هذا الموسم، حسبما كشفته صحيفة «أونز مونديال» الفرنسية في تقاريرها الصحفية الصادرة أمس، والتي أكدت أن إدارة الرئيس جون ميشال أولاس بدأت التفاوض مع بودبوز، عكس ما تحدث عنه مسؤولو ليون، وأوضحت أن الطرفين يوجدان حاليا في مرحلة المفاوضات بغرض إيجاد اتفاق نهائي يقضي بانتقال لاعب الخضر إلى صفوف ليون، فضلا عن استعداد رئيس ليون لتجهيز عرض مالي للاعب من أجل إقناعه بالانضمام إلى فريقه خلال الميركاتو الصيفي، فضلا عن إقناع مسؤولي مونبيلييه بتسريحه والموافقة على عرضهم المالي بعد أن اشترط في وقت سابق مبلغا في حدود 15 مليون أورو لفسخ عقد صاحب 27 سنة، بحكم أنه مازال مرتبطا مع مونبيلييه إلى غاية جوان 2019. من جهة أخرى، أكد رئيس أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس، اهتمامه بصفقة بودبوز ورغبة فريقه في ضمه منذ وقت سابق، نافيا في الوقت ذاته اتصال إدارته باللاعب أو ناديه مونبيلييه، معتبرا الوقت سابقا لأوانه للحديث عن انتدابه رغم أن الموسم الكروي انتهى في فرنسا، حيث صرح أولاس خلال المنطقة المختلطة مع الإعلاميين عقب اللقاء الذي جمع فريقه ليون، أول أمس، بنيس، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، برسم الجولة 38 والأخيرة من «الليغ1»: «رياض بودبوز لاعب يهمني وكان من الممكن أن يلتحق بليون سابقا عندما كان في سوشو، الحديث عنه الآن سابق لأوانه بعض الشيء، وحاليا لا يوجد أي قرار بخصوصه ما دام المدير الرياضي لم يعين بعد». الجدير بالذكر، أن بودبوز الذي بلغت مشاركاته في الدرجة الفرنسية الأولى 301 لقاء طيلة مشواره الكروي الذي امتد لـ9 مواسم كاملة، أنهى الموسم الحالي مسجلا حصيلة جد إيجابية، بعد خوضه 33 مباراة في «الليغ 1» هذا الموسم بمعدل 2925 دقيقة سجل خلالها 11 هدفا.