بالفيديو... بن زية يتحدى بن طالب في كرة السلة

ونشر وسط ميدان شالك 04 الألماني نبيل بن طالب، عدة فيديوهات على حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، سهرة أمس الأحد، يظهر فيه رفقة لاعب ليل الفرنسي ياسين بن زية يلعبان كرة السلة، حيث تحدى الأخير زميله في هذه اللعبة.

وحسب الفيدوهات التي نشرها بن طالب يظهر لاعبا الخضر، مواصلتهما لعب كرة السلة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل في الحي الذي يقطنان فيه بفرنسا، ويبدو أن اللاعبان يحاولان الإبتعاد قليلا عن ضغط كرة القدم قبل الدخول في تربص مع المنتخب الوطني في الأيام المقبلة لخوض مواجهتي غينيا والطوغو شهر جوان المقبل.