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سليماني ثاني أحسن هداف إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز

نشر يوم 2017/05/22 524 0 كريم تيغرمت سليماني ثاني أحسن هداف إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز
حلّ المهاجم الجزائري إسلام سليماني لاعب ليستر سيتي في المركز الثاني كأحسن هداف إفريقي في البريمرليغ في أول موسم له في هذه البطولة.

وتمكن سليماني من ترك بصمته في الدوري الانجليزي الممتاز، رغم أنه لم يكن يشارك بصفة منتظمة، مع ليستر سيتي في أول موسم له في "البريميرليغ" بسبب الإصابات المتكررة وخيارات المدرب في بعض الأحيان، حيث سجل 7 أهداف مع "الفوكسيس" ما سمح له باحتلال المركز الثاني لأحسن الهدافين الأفارقة هذا الموسم، مناصفة مع الإيفواري زاها، في حين عاد المركز الأول للسينغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الذي حقق 13 هدف.

وسجل الجناح الجزائري رياض محرز تواجده ضمن ذات القائمة في المركز الثالث بستة أهداف مناصفة مع الغاني أندري أيو. 

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