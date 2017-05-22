سليماني ثاني أحسن هداف إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتمكن سليماني من ترك بصمته في الدوري الانجليزي الممتاز، رغم أنه لم يكن يشارك بصفة منتظمة، مع ليستر سيتي في أول موسم له في "البريميرليغ" بسبب الإصابات المتكررة وخيارات المدرب في بعض الأحيان، حيث سجل 7 أهداف مع "الفوكسيس" ما سمح له باحتلال المركز الثاني لأحسن الهدافين الأفارقة هذا الموسم، مناصفة مع الإيفواري زاها، في حين عاد المركز الأول للسينغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الذي حقق 13 هدف.

وسجل الجناح الجزائري رياض محرز تواجده ضمن ذات القائمة في المركز الثالث بستة أهداف مناصفة مع الغاني أندري أيو.