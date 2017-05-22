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صابور.. "ألعاب القوى حققت الأهداف المسطرة في ألعاب باكو"

نشر يوم 2017/05/22 541 0 كريم تيغرمت صابور.. "ألعاب القوى حققت الأهداف المسطرة في ألعاب باكو"
أكد المدرب الوطني، سيد علي صابور، أن ألعاب القوى الجزائرية حققت الأهداف المسطرة لها في مشاركتها ضمن ألعاب التضامن الإسلامي، التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية "باكو"، بحصد ست ميداليات من المعادن الثلاث.

وقال صابور، في تصريح صحفي للتلفزين الجزائري، أن الحصيلة التي نالتها ألعاب القوى الجزائرية من الميداليات كانت جد مرضية: "راهنت الإتحادية على حصد 4 أو 5 ميداليات في هذه المنافسة دون تحديد ألوانها وبالتالي فإن الرياضيين المشاركين في ألعاب باكو رفعوا التحدي بحصدهم لست ميداليات"، وأبرز الناخب الوطني، أهمية المشاركة في هذه المنافسة بالنسبة للرياضيين الجزائريين قائلا: "الأهم في مثل هذه المنافسات هو الوصول إلى المنصة، هذه النتائج ستزيد من ثقة رياضيينا في قادم المنافسات خاصة مونديال لندن 2017 في شهر أوت المقبل".

 

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