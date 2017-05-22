صابور.. "ألعاب القوى حققت الأهداف المسطرة في ألعاب باكو"

وقال صابور، في تصريح صحفي للتلفزين الجزائري، أن الحصيلة التي نالتها ألعاب القوى الجزائرية من الميداليات كانت جد مرضية: "راهنت الإتحادية على حصد 4 أو 5 ميداليات في هذه المنافسة دون تحديد ألوانها وبالتالي فإن الرياضيين المشاركين في ألعاب باكو رفعوا التحدي بحصدهم لست ميداليات"، وأبرز الناخب الوطني، أهمية المشاركة في هذه المنافسة بالنسبة للرياضيين الجزائريين قائلا: "الأهم في مثل هذه المنافسات هو الوصول إلى المنصة، هذه النتائج ستزيد من ثقة رياضيينا في قادم المنافسات خاصة مونديال لندن 2017 في شهر أوت المقبل".