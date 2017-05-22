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بالفيديو... مورينيو يقدم أسرع مؤتمر صحفي في أقل من عشر ثواني

نشر يوم 2017/05/22 2866 0 سميرة.ل بالفيديو... مورينيو يقدم أسرع مؤتمر صحفي في أقل من عشر ثواني
قدم المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد خوسي مورينيو،أمس الأحد، أسرع مؤتمر صحفي على الإطلاق حيث لم تتجاوز مدته عشر ثواني.

ودخل المدرب البرتغالي الشهير، إلى قاعة المؤتمرات التابعة لملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، ولكنه وجدها شبه خالية بسبب إنشغال الصحفيين بمتابعة توديع لاعبي "الشياطين الحمر" لجماهيرهم في آخر مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وطلب مورينيو من الصحفيين المتواجدين توجيه الأسئلة سريعا ولكنه لم يحصل على أي سؤال ليغادر القاعة بسرعة في أقل من عشر ثواني من دخوله إليها.

 

ورفض مورينيو إجراء المقابلات التلفزيونية، حتى مع قناة مانشستر يونايتد ورد على الصحفي عندما اقترب منه بالقول: "لاتسألني عن الكثير من الأسئلة الآن لأنني في النهائي ، أود الذهاب إلى منزلي، فأنا في نهائي الدوري الأوروبي".

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