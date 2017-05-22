صحفي معروف بالعنصرية يطالب "ليون" بصرف النظر عن بودبوز

وجدد رئيس أولمبي ليون الفرنسي، "جون ميشال أولاس"، اهتمامه باللاعب الجزائري الذي تمكن من تسجيل11 هدف، وصناعته لـ 9 تمريرات حاسمة مع فريقه مونبوليي الفرنسي، خلال الموسم الجاري، وعبر عن رغبته الكبيرة في ضمه إلى فريقه هذا الصيف.

وتدخل الصحفي الفرنسي "دانييل ريولو"، على أمواج إذاعة "أر أم سي" قائلا: "كنت آمل أن تكون إستقدامات ليون في الطريق الصحيح، لكنني قلق بشأن اهتمام أولاس ببودبوز، الذي لا يغطي احتياجات الفريق خلال الموسم القادم، أتمنى أن لا يستقدمه ليون خلال الميركاتو لأن الفريق بحاجة لأن ينظر إلى الأعلى وجلب لاعبين أهم من بودبوز ".