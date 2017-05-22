الجزائر تحتل المركز السادس في الألعاب الإسلامية بـ"40" ميدالية

وتواجدت الجزائر ضمن قائمة أفضل عشر دول مشاركة في هذه الألعاب، بعد تحقيق الوفد الرياضي الجزائري المشكل من 118 رياضي، حصيلة وفيرة من الميداليات بلغت الأربعين ميدالية، مما جعل الجزائر تحتل المركز السادس في الترتيب العام والنهائي للدول المشاركة في هذه الدورة، وعاد المركز الأول للبلد المنظم أذربيجان برصيد 162 ميدالية، 75 منها ذهبية، أما الجزائر فحققت 7 ذهبيات و12 فضية و21 ميدالية برونزية في 14 تخصصا، أما عربيا فقد احتلت الجزائر المرتبة الثانية بعد البحرين، وتقدمت على المغرب ومصر، اللذان اكتفيا بالمركز السابع والتاسع على التوالي برصيد 27 ميدالية للمغرب و18 لمصر.

واختتمت ألعاب التضامن الإسلامي 2017، في طبعتها الرابعة، أمسية اليوم، بحفل أقيم بالعاصمة "باكو" وفي حضور وفود جميع المنتخبات المشاركة في الدورة.