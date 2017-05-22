غريب.. "لست نادما على تصريحاتي ومن حقي الدفاع عن فريقي"

تحدى رئيس مولودية الجزائر عمر غريب، لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد مثوله صبيحة اليوم بمقر الرابطة عقب التصريحات التي أدلى بها في حق "الفاف"، حيث أكد غريب أنه لا يخشى من أي عقوبة سيتم تسطيلها في حقه بما أنه لم يرتكب أي جريمة بإستثناء الدفاع عن فريق المولودية والمصلحة العامة للعميد .

وقال غريب في تصريح خص به تلفزيون "النهار" : "من حقي أن أتكلم وأدافع على المولودية بصفتي رئيس للفريق، ومن عادتي دوما أن أنتقذ كل شخص يقصر في مهامه اتجاه الكرة الجزائرية"، وواصل رئيس العميد تهجمه على رئيس الإتحادية الجزائرية قائلا: "عندما يكون الشخص فاشلا في عمله، أقولها دون خوف ".