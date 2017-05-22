مدرب الخضر للملاكمة يحمل الإتحادية مسؤولية الإخفاق في ألعاب "باكو"

أطلق مدرب المنتخب الوطني للملاكمة إبراهيم بجاوي، النار على الإتحادية الجزائرية للملاكمة، محملا إياها مسؤولية إخفاق البعثة الجزائرية المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي، بعد خروج جميع الملاكمين من الأدوار التصفوية.

وأكد المدرب الوطني للملاكمة، في تصريحات خص بها تلفزيون "النهار"، أن الظروف لم تكن مهيئة للعودة بنتيجة إيجابية تشرف الملاكمة الجزائرية، مشيرا إلى وجود مؤامرة من طرف الاتحادية الجزائرية لإفشال مشاركة الخضر، وقال: "هناك مؤامرة تحاك في الخفاء، تم استدعاء مجموعة أخرى من الملاكمين في الجزائر دون علمي، قامت بالتحضير للألعاب الإفريقية، ما يعني أنه في الوقت الحالي هناك منتخبين جزائريين للملاكمة".

كما ألقى الملاكمون الجزائريون المشاركون في الألعاب الإسلامية، اللوم على الإتحادية الجزائرية للملاكمة محملين إياها مسؤولية إخفاق القفاز الجزائري في المنافسة.

يجدر الذكر أن المنتخب الوطني للملاكمة شارك في الألعاب الإسلامية، بـ9 ملاكمين من المنتخب الوطني الثاني في مختلف الأوزان، قبل أن يقصىى جميع الملاكمين من الأدوار التصفوية.