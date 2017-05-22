زطشي: سأقاضي كل رئيس نادي ينتقدنا في الصحافة

أصدر رئيس الاتحادية الاجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بيانا شديد اللهجة يهدد فيه كل رؤساء النوادي الذين يتهجمون على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر الصحافة.

حيث قال زطشي في بيان له على الموقع الالكتروني للفاف أن برمجة مبارايات البطولة والكأس خلقت العديد من المشاكل بين الأندية كما يمكن أن تزرع فتنة بين الجماهير.

وأضاف بيان زطشي، أن الفاف قررت عقد اجتماع بين مسؤولين من الرابطة الوطنية لكرة القدم ولجنة تنظيم الكأس لاستعادة السيطرة على الوضع الكروي على مختلف المنافسات، وإنهاء الموسم في ظروف أفضل.

كما تأسف رئيس الفاف الجديد حول الحملة التي يشنها بعض رؤساء النوادي لزعزعة استقرار التحاد الجزائر لكرة القدم، بتصريحات مضادة لوسائل إعلامية، التي تهدف الى تشويه صورة الفاف والمساس بسمعتها، وهذا ما شهدته أعمال الجمعية العامة غير عادية لدوري المحترفين لكرة القدم الاسبوع الماضي.

وهدد خير الدين زطشي بمقاضاة كل من يدلي بتصريحات تمس بالفاف أو بالرابطات أو تهدد الأمن العام، داعيا الى ضبط النفس والتحفظ خلال تدخلاتهم الصحفية، وكذا الاجتماعات الرسمية.

وأوضح خليفة روراوة أن الفاف لا يمكنها أن تحل جميع مشاكل كرة القدم الجزائرية التي تعود لسنوات مضت خلال شهرين فقط من تنصيبها، مؤكدا أنه سيتخذ كل الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم تطبيق اللوائح والقوانين بكل صرامة من أجل الحفاظ على مصلحة كرة القدم الوطنية.