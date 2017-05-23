حمّار مستعد للتفاوض لشراء عقد بورديم من الساورة وتحضير خليفة جابو

وكان حمّار قد جسّد اهتمامه باللاعب السابق للوفاق، سواء من خلال حديثه إلى اللاعب أو إلى عائلته، قصد إقناعه بالانضمام، في انتظار أن يدخل في مفاوضات مباشرة مع إدارة الساورة واستغلال علاقته الجيدة بالرجل الأول في الشبيبة زرواطي من أجل تحويل اللاعب إلى الوفاق، وجاء اهتمام الوفاق المتزايد باللاعب بسبب اقتراب نهاية عقد جابو، الذي ينتهي شهر ديسمبر القادم، والذي لا ترغب الإدارة في تمديد عقده بسبب تراجع مستواه مقارنة بالأجرة الشهرية المرتفعة التي يتلقاها، حيث ترى الإدارة في بورديم البديل الجاهز لخلافة جابو وبأقل تكلفة.

حمّار يجتمع بالمسيرين لوضع ترتيبات الفترة القادمة

اجتمع الرئيس حسان حمّار أمس بأعضاء المكتب المسير لوضع كامل الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة، سواء فيما يخص الجولات الثلاث المتبقية من البطولة، أو التحضيرات للموسم القادم، حيث كان الجانب المالي الأكثر نقاشا في الاجتماع، في ظل الوضعية الصعبة التي تعرفها الخزينة، أين طلب الرئيس حمّار من المسيرين العمل على إيجاد مصادر تمويل إضافية لمواجهة الأزمة، ووضع اللاعبين في أحسن الظروف مع نهاية الموسم الحالي، من خلال تسوية مستحقاتهم العالقة.

ماضوي يرفض برمجة مواجهة ودية

رفض الطاقم الفني برمجة أي مواجهة ودية طيلة فترة توقف البطولة، بعد أن اعتذر لأحد النوادي التي طلبت مواجهة الوفاق وديا السبت القادم، لكن المدرب وحتى يتجنب إصابة لاعبيه فضل الحفاظ على البرنامج العادي من التدريبات، خاصة مع الأيام الأولى لشهر رمضان إلى غاية مواجهة الجولة القادمة، حيث يسافر الفريق إلى بجاية لمواجهة المولودية المحلية.

مفاوضات تمديد العقد مع المدافع عطو خلال الاستئناف

سيكون ثنائي المنتخب الأولمبي، كل من المهاجم سعيدي والمدافع المحوري عطو، حاضرين منذ حصة الاستئناف أمسية الخميس القادم، بعد عودتهما من أذربيجان عقب نهاية مغامرة الأولمبيين في دورة التضامن الإسلامي، وسيكون المدافع عطو معنيا بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس حمّار من أجل تمديد عقده، بعد أن كان قد منح موافقته المبدئية للبقاء لمواسم إضافية، ومن ثم تعويض صفقة المدافع الشاب ساعد الذي يصر على المغادرة وفسخ العقد.

حراس العتاد، المدلكون والإداريون تلقوا أجرتين شهريتين

قامت الإدارة أمس بتسوية أجرة شهرين لحراس العتاد لكل الفئات الشابة، والمدلكين والإداريين، وهو ما أراحهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، فيما استثنت الإدارة المدربين، حيث يبدو أن النتائج الكارثية في منافسة كأس الجمهورية ولجميع الفئات كانت وراء المعاملة التي يلقاها المدربون، بعد أن حملتهم الإدارة مسؤولية تلك النتائج التي وصفها حمّار بالكارثية.

المدافع عروسي ينتظر نهاية الموسم للمغادرة

أصبح في حكم المؤكد مغادرة المدافع المحوري عروسي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي، حيث ينتظر حلول شهر جوان، موعد نهاية عقده مع الفريق الذي ترعرع فيه ولعب له منذ نعومة أظافره، لتغيير الأجواء، حيث باشر دراسة العروض التي تصله والتي غالبيتها من العاصمة، حيث يفضل عروسي اللعب الموسم القادم بعد أن كان الموسم الفارط قريبا من النصرية، الحراش وبلوزداد.

بوشار تحدث مطولا إلى حمّار عن تسريحه

لايزال المدافع بوشار يأمل في الحصول على وثيقة تسريحه، حيث كان له حديث مطول في نهاية المواجهة الفارطة أمام الساورة مع حمّار، بخصوص وثيقة تسريحه، بعد أن كان الرئيس حمّار قد طالبه بمبلغ 400 مليون زائد التنازل عن ديونه المقدرة بمبلغ 500 مليون مقابل تسريحه، وهو ما رفضه المدافع بوشار الذي لازال يصر على التفاوض لإقناع الإدارة بتسريحه من دون تكلفة مرتفعة.

مثول زرڤان أمام لجنة الانضباط تتأجل إلى الإثنين القادم

أجلت لجنة الانضباط موعد مثول المدرب المساعد مليك زرڤان إلى الأسبوع القادم، بعد أن كان مقررا أمس، حيث أن توقف البطولة نهاية الأسبوع الحالي جعل لجنة الانضباط لا تجد أي حرج في تأجيل الموعد، وكان حكم مواجهة اتحاد الحراش بن براهم قد رفع تقريرا أسود ضد زرڤان بسبب عبارات السب والشتم التي وجهها له، مما يجعله تحت تهديد عقوبة قاسية بسبب تصرفاته.