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بن ناصر يكشف أسباب اختياره الخضر بدلا من المغرب وفرنسا

نشر يوم 2017/05/23 1601 0 سميرة.ل بن ناصر يكشف أسباب اختياره الخضر بدلا من المغرب وفرنسا
كشف اللاعب الجزائري اسماعيل بن ناصر، عن الأسباب التي جعلته يختار حمل ألوان الخضر بدلا من المنتخبين المغربي والفرنسي، اللذين عرضا عليه الإنضمام إليهما أيضا.

 وأوضح لاعب تور الفرنسي، المعار من أرسنال الانجليزي، أن السبب الحقيقي الذي جعله يفضل الإنضمام إلى المنتخب الوطني بدلا من المغرب وفرنسا، يعود أساسا إلى أن مسؤولي "الفاف" عرضوا عليه اللعب مع الأكابر عكس المنتخبين الفرنسي والمغربي، وقال بن ناصر خلال نزوله ضيفا على قناة "أس أف أر" الفرنسية سهرة أمس: "كان والدي يريدني أن أنضم إلى المنتخب المغربي، لكني فضلت الجزائر لأن مسؤوليه اقنعوني بعدما عرضوا علي اللعب مع فريق الأكابر، عكس المغاربة".

ويعتبر بن ناصر من أصول جزائرية مغربية على اعتبار أن والده مغربي ووالدته جزائرية، كما أنه يحمل الجنسية الفرنسية ، قبل أن يحصل على الجنسية الجزائرية مؤخرا ما خوله للإنضمام إلى الخضر.

 

 

 

 

 

 

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