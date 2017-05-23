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بالفيديو ...رونالدينيو يتوج الجزائري "سميلي" بجائزة "ذوفيكتوريوس" للمواهب

نشر يوم 2017/05/23 1205 0 يونس رزيق بالفيديو ...رونالدينيو يتوج الجزائري "سميلي" بجائزة "ذوفيكتوريوس" للمواهب
نال المتسابق الجزائري "سميلي "، لقب الموسم الثالث من أول برنامج لمواهب كرة القدم في الوطن العربي، وتوج بكأس برنامج "ذا فيكتوريوس" في ختام المنافسات التي أقيمت في مدينة دبي الرياضية .

  وتسلم "سليمي " سهرة الإثنين، كأس ذا فيكتوريوس من نجم برشلونة السابق "رونالدينيو "، رفقة نجم ريال مدريد السابق ومدير الأكاديمية ميشيل سلالغادو، بالاضافة ألى جائزة المركز الأول وقيمتها 100 ألف دولار، وسيحظى بفرصة إمضاء عقد إحترافي في نادي سيلتافيغو الإسباني، ويبلغ الشاب الجزائري 17 سنة، وكان ينشط في الفئات الصغرى لفريق شبيبة القبائل.

 وشهدت الحلقة النهائية تحديات عالية المستوى، وتابعها الجمهور بحماس كبير داخل الاستوديو الذي تم إعداده على شكل ملعب كبير ،فيما تابع ملايين العرب البرنامج الذي يرعاه تلفزيون دبي الاماراتي وبثه على المباشر.

 

 

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