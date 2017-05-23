بالفيديو ...رونالدينيو يتوج الجزائري "سميلي" بجائزة "ذوفيكتوريوس" للمواهب

وتسلم "سليمي " سهرة الإثنين، كأس ذا فيكتوريوس من نجم برشلونة السابق "رونالدينيو "، رفقة نجم ريال مدريد السابق ومدير الأكاديمية ميشيل سلالغادو، بالاضافة ألى جائزة المركز الأول وقيمتها 100 ألف دولار، وسيحظى بفرصة إمضاء عقد إحترافي في نادي سيلتافيغو الإسباني، ويبلغ الشاب الجزائري 17 سنة، وكان ينشط في الفئات الصغرى لفريق شبيبة القبائل.

وشهدت الحلقة النهائية تحديات عالية المستوى، وتابعها الجمهور بحماس كبير داخل الاستوديو الذي تم إعداده على شكل ملعب كبير ،فيما تابع ملايين العرب البرنامج الذي يرعاه تلفزيون دبي الاماراتي وبثه على المباشر.