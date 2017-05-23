الأسطورة البرازيلي بيلي يختار محرز لمحاربة الفقر في العالم

وستقام في الأيام القلية المقبلة مباراة خيرية لمحاربة الفقر، من تنظيم نجمي ريال مدريد السابقين، الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، اللذان أطلقا هذه المبادرة منذ أكثر من 11 سنة، وسيكون لاعب ليستر سيتي، الجزائري محرز ضمن كوكبة النجوم الذين سيشاركون في هذا اللقاء، حيث اختاره الأسطورة البرازيلية بيلي ليكون ممثل القارة السمراء لمحاربة الفقر حسب ما أوردته صحيفة "فرانس فوتبول".

وستلعب هذه المباراة في العاصمة الاسبانية مدريد، حسب ذات المصدر، وتعود زيدان ورونالدو على تنظيم مباريات خيرية في نهاية كل موسم لمحاربة الفقر و تذهب المداخيل لصالح فئة معينة في كل موسم.