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حسان يبدة... "أفكر كثيرا في الفقراء والمحتاجين"

نشر يوم 2017/05/23 664 0 سميرة.ل حسان يبدة... "أفكر كثيرا في الفقراء والمحتاجين"
نظم اللاعب الجزائري حسان يبدة، دورة كروية خيرية تنطلق غدا الأربعاء بباريس، بمشاركة عدة نجوم لامعين في عالم الكرة المستديرة تذهب مداخيلها لصالح جمعيات طلابية، لمساعدتهم في الحصول على منح دراسية.

وقال اللاعب السابق لبنفيكا البرتغالي، في تصريح خص به صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم: "الفكرة هي مساعدة الطلاب للحصول على منح دراسية، حتى ينجحوا ويصلون إلى مبتغاهم، أنظم هذا الحدث مع صديق لي لأنني أريد التفكير في الآخرين قليلا، أردت ان لا يحتاجون لأي شيئ"، وأضاف قائلا: "أنا أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى المدرسة، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع، فكرت كثيرا في الفقراء و المحتاجين".

ومن المنتظر أن تشارك أسماء لامعة في عالم الكرة المستديرة في هذا الحدث، وسيكون اللاعبون الجزائريون على رأسهم، على غرار رياض محرز، ياسين براهيمي، مجيد بوقرة، رايس مبولحي واسلام سليماني وغيرهم، وسيكون أيضا النجم البرازيلي فيليبي لويس.

 

 

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