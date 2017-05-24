بجاوي لم يحصد أي ميدالية في 12 سنة.. أعضاء المكتب فرضوه وما قام به في باكو عيب كبير

بجاوي (مدرب المنتخب): «تعرضنا لمؤامرة من الاتحادية ولهذا فشلنا في الألعاب الإسلامية»

الاتحادية تقيل المدرب بجاوي وقائد المنتخب شادي يقرر الاعتزال

تعيش الملاكمة الجزائرية في الفترة الأخيرة على وقع المشاكل، بين الاتحادية والمدرب الوطني، وكانت النتيجة إخفاق المنتخب الوطني في مشاركته في دورة التضامن الإسلامي بأذربيجان، حيث اكتفى القفاز الجزائري بميدالية برونزية واحدة من أصل تسعة مشاركين، وحمّل رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة مجيد نحاسية، المدرب الوطني إبراهيم بجاوي مسؤولية الإخفاق، وأكد في تصريح لـ«النهار» أن بجاوي فشل في مهمته وقد تمت إقالته بصفة رسمية، لأنه لم يوف بوعده وهو الذي صرح قبل انطلاق الدورة بأنه سيعود بثلاث ميداليات على الأقل، وأوضح في هذا الصدد: «مشاركتنا في ألعاب التضامن الإسلامي كانت فاشلة، وللأسف المدرب هو من يتحمل كل المسؤولية، وفّرنا له كل الظروف واستجبنا لكل مطالبه، منها برمجة خمسة تربصات قبل انطلاق الدورة، وعد بالعودة بثلاث ميداليات إلا أنه لم يحصد سوى واحدة، وبعد الذي حدث قررنا إقالته رسميا، وسنفصل في هوية خليفته في الأيام القليلة المقبلة».

وعن التصريحات التي أدلى بها بجاوي في باكو، أين حمّل المسؤولية للاتحادية وأكد أنه تعرض لمؤامرة وهو سبب المشاركة المخيبة، قال نحاسية: «ما قام به بجاوي عيب كبير، كيف لاتحادية أن تتآمر على منتخب بلدها، يريد من خلال تصريحاته تبرير إخفاقاته وهذه أكبر سخافة، لقد فُرض عليّ عنوة من طرف أعضاء الجمعية، فكيف لي أن أبقي على مدرب أشرف على منتخب لمدة 12 سنة ولم يجن أي ميدالية»، كما حمّل رئيس الاتحادية أعضاء مكتبه جانبا من المسؤولية، حيث قال: «أعضاء المكتب لم يتركوا لي فرصة العمل وحكموا عليّ بسوء التسيير بعد شهرين فقط من تعييني، ومن يريد أن يحاسبني فليتفضل».

تجدر الإشارة إلى أن رد الاتحادية القوي جاء بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب المقال بجاوي، والتي قال فيها: «الظروف لم تكن مهيأة للمنتخب للعودة بنتيجة إيجابية في ألعاب التضامن الإسلامي، وهناك مؤامرة تحاك في الخفاء، لأن مجموعة أخرى من الملاكمين تحضّر في الجزائر للألعاب الإفريقية من دون علمي».

شادي لـ«النهار»: «لهذا السبب لم نشارك في باكو وسأعتزل المنتخب»

أكد قائد المنتخب الوطني للملاكمة عبد القادر شادي، أنه لم يتنقل للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي، هو وبعض زملائه، لأنهم هددوا بالمقاطعة في حال بقاء المدرب بجاوي على رأس العارضة الفنية، كما أنهم فضلوا البقاء بأرض الوطن والتحضير للألعاب الإفريقية المقررة الشهر المقبل بالكونغو، حيث قال: «السبب الرئيسي الذي جعلنا نبقى في الجزائر للتحضير هو وجود المدرب بجاوي، سبق وأن أكدنا رفضنا العمل معه، كما أننا فضلنا البقاء والتحضير للبطولة الإفريقية». هذا وأعلن شادي أنه سيعتزل المنتخب الوطني بعد البطولة العالمية، حيث قال: «قررت الاعتزال بعد البطولة العالمية المقررة بهامبورغ شهر سبتمبر، المشاكل في الملاكمة لم ولن تنتهي ويوجد في مكتب الاتحادية من لا يريد النجاح ويعمل فقط على تحطيم الملاكمة الجزائرية، ولهذا قررت الاعتزال والتوجه إلى الملاكمة المحترفة».