بيان الفاف سيؤزم الخلاف.. عليها فتح تحقيق في تصريحات البيع والشراء والدولة لن تسكت

أبدى الهادي ولد علي، وزير الشباب والرياضة، أسفه للبيان الذي أصدره رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، خير الدين زطشي، الذي هدد فيه رؤساء الأندية بالمتابعة القضائية، والذي اعتبره مؤزما للخلاف، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على تقريب وجهات النظر وطالب رئيس الفاف بالتشاور مع الرابطة الوطنية المحترفة، وصرح أمس على هامش استقباله للبعثة الجزائرية العائدة من المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي قائلا: «أنا متأسف لسلوكات بعض رؤساء النوادي، وأيضا لبيان الفاف الذي سيؤدي إلى تدهور العلاقة بين الطرفين ويؤزم الخلاف»، مضيفا: «مهمتنا هي تقريب وجهات النظر، وهو ما سنحاول القيام به بين جميع الأطراف، فبعد المهزلة والإهانة في كان 2017 تنتظر الخضر مباراة مهمة أمام الطوغو، ولذلك يجب إيجاد حل سريع ووضع الخلافات جانبا»، وتابع: «بعد تعييني كوزير للقطاع شددت على ضرورة العمل والتنسيق بين الاتحادية والرابطة، وهو ما يجب أن يقوم به رئيس الفاف، فهو مسؤول عن الاتحادية الجزائرية وعليه العمل مع الرابطات، لأن الكل مسؤول». هذا وأمر ولد علي زطشي بفتح تحقيق في التصريحات الخطيرة بخصوص بيع وشراء المباريات، وأكد أن الدولة لن تسكت عن الأمر: «التصريح ببيع وشراء المباريات خطير، وسنطلب من الفاف فتح تحقيق لأنها المسؤولة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الرابطة، والدولة لن تسكت عن تلك التصريحات».

«نتمنى أن تجرى انتخابات الكوا في ظروف حسنة ولن نقبل بما يحدث في الملاكمة»

كما عاد الوزير للحديث عن اللجنة الأولمبية الجزائرية، مشددا على ضرورة رحيل من يفشل في مهامه، كما تمنى أن تجرى انتخابات رئاسة «الكوا» في أفضل الظروف: «أتمنى أن تجرى انتخابات اللجنة الأولمبية في أفضل الظروف، من فشل عليه الرحيل مثلما قاله الوزير الأول عبد المالك سلال، وهي رسالة واضحة لكل من فشل في قيادة المنتخبات الوطنية للنجاح». وعن المشاكل التي تعيشها اتحادية الملاكمة، قال ولد علي: «من المستحيل أن نقبل ما يحدث في اتحادية الملاكة، سواء من المدرب أو الرئيس أو الملاكمين، أعضاء المكتب قدموا وثيقة سحب الثقة من الرئيس والوزارة وافقت عليها، ولن نقبل بمثل هذه التصرفات من أي اتحادية مستقبلا». هذا وكانت البعثة الجزائرية المشاركة في ألعاب «باكو» الاسلامية قد حلت على دفعتين، الأولى على الثالثة زوالا وضمت وفدي الكرة الطائرة للرجال وألعاب القوى، والثانية تكون قد حلت على الساعة 23:00 وكان في استقبالها الوزير ولد علي.