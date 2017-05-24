زطشي لم يأتِ ليكون دركيا أو شرطيا.. نعم يستطيع تغيير عمال الفاف لكن ليس رؤساء الفرق

أكد الناطق الرسمي لأولمبي الشلف، عبد الكريم مدوار، أن البيان الذي أصدرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أول أمس، يعتبر بيانا شخصيا لرئيس الفاف، خير الدين زطشي، وليس بيانا خاصا بالمكتب الفيدرالي، الأمر الذي يفتح باب التأويلات مسبقا، حيث صرح قائلا لـ«النهار»، أمس: «البيان الذي صدر يعتبر نوعا من أنواع التهديد، وكرة القدم لا تتماشى مع التهديدات وأعتبره بيانا شخصيا لرئيس الفاف وليس خاصا بالمكتب الفيدرالي، وهذا الأمر لديه أكثر من دلالة ويطرح علامة استفهام كبيرة، خصوصا وأنه صدر قبل انعقاد المكتب الفيدرالي بـ24 ساعة.. زطشي لم يأت للفاف من أجل الذهاب إلى العدالة ونحن كرؤساء أيضا، وهذه اللغة لا تحبذها عائلة كرة القدم لأن العدالة تخصص للخارجين عن القانون والسارقين والمزورين»، وأضاف: «المشكل يرجع لانعدام التواصل بين رئيس الفاف والأطراف الأخرى، وبالرغم من أنه منشغل مع المنتخب الوطني إلا أن هذا لا يمنع من الرد على الاتصالات، لأن هناك من يبحث عنه بسبب مشاكل الكرة ولا يوجد مع من نتكلم غيره، ومن حق زطشي أن يرى ما جرى مؤامرة ويراها كما يريد، فهو يستطيع تغيير عمال الإتحادية وليس رؤساء الأندية أو الرابطات الذين تم انتخباهم».

«إذا دخل زطشي في صراع مع الفاعلين في الكرة فلن يخرج بفائدة»

اعتبر الناطق باسم جمعية الشلف، أن دخول رئيس الفاف في صراع مع الفاعلين في محيط الكرة لن يفيد الكرة الجزائرية في شيء: «رئيس الفاف لم يتم نصحه بطريقة جيدة، وإذا دخل في مواجهات مع الفاعلين في كرة القدم فلن نخرج بفائدة، والدخول في الصدامات ليس في صالح كرة القدم الجزائرية، فهو لم يأتِ للفاف ليكون في مقام الدركي أو الشرطي، والعدالة فوق الجميع وتم وضعها للخارجين عن القانون»، وأضاف: «نصيحتى لأي مسؤول في كرة القدم هي الاعتماد على الحوار والتشاور مع الأطراف الأخرى، وهذا هو الحل لكي تسير الأمور إلى الأمام».