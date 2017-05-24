بالصور... زطشي يترأس مؤتمرا حول الصحة الرياضية في رمضان

وجاء هذا المؤتمر على ضوء تواصل مباريات البطولة المحترفة الأولى موبيليس وكأس الجزائر لهذا الموسم إلى غاية شهر رمضان الداخل، وافتتح رئيس الفاف المؤتمر بإلقائه كلمة افتتاحية قبل أن يفسح المجال لطبيب الإتحادية الأستاذ علي يكدح الذي قدم إنجازات وآفاق فضلا عن خطة عمل المجلس الطبي الإتحادي للموسم المقبل، مع فتح النقاش مع كبار الأطباء الخبراء الذين أثروا هذا الموضوع من خلال التطرق للعديد من النقاط التي تهم الرياضيين بصفة عامة ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة حول صحتهم في شهر رمضان أهمها "الأكسدة والحماية الغذائية للاعب كرة قدم"، "تأثير شهر رمضان على قدرة الأداء البدني للاعبي كرة القدم"، إضافة لموضوع "الوقاية في طب السفر" والذي يهم بدرجة أكبر الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية على غرار إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.



في ختام المؤتمر، وعلى ضوء الدراسات والبحوث المنجرة، أطلعت اللجنة العلمية للمجلس الطبي، الأندية واتحادات الأطباء على التوصيات والمشورة الغذائية المتعلقة بالتدريب البدني والمنافسة خلال شهر رمضان.