أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالصور... زطشي يترأس مؤتمرا حول الصحة الرياضية في رمضان

نشر يوم 2017/05/24 317 0 كريم تيغرمت بالصور... زطشي يترأس مؤتمرا حول الصحة الرياضية في رمضان
ترأس خير دين زطشي، رئيس الفاف، مؤتمرا علميا، من تنظيم لجنة الإتحاد الطبي الجزائري لكرة القدم أمس الثلاثاء 23 ماي، بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى تحت عنوان " صحة لاعب كرة القدم ورمضان" بحضور أطباء الأندية الجزائرية لكرة القدم.

 وجاء هذا المؤتمر على ضوء تواصل مباريات البطولة المحترفة الأولى موبيليس وكأس الجزائر لهذا الموسم إلى غاية شهر رمضان الداخل، وافتتح رئيس الفاف المؤتمر بإلقائه كلمة افتتاحية قبل أن يفسح المجال لطبيب الإتحادية الأستاذ علي يكدح الذي قدم إنجازات وآفاق فضلا عن خطة عمل المجلس الطبي الإتحادي للموسم المقبل، مع  فتح النقاش مع كبار الأطباء الخبراء الذين أثروا هذا الموضوع من خلال التطرق للعديد من النقاط التي تهم الرياضيين بصفة عامة ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة حول صحتهم في  شهر رمضان أهمها "الأكسدة والحماية الغذائية للاعب كرة قدم"، "تأثير شهر رمضان على قدرة الأداء البدني للاعبي كرة القدم"، إضافة لموضوع "الوقاية في طب السفر" والذي يهم بدرجة أكبر الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية على غرار إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. 


في ختام المؤتمر، وعلى ضوء الدراسات والبحوث المنجرة، أطلعت اللجنة العلمية للمجلس الطبي، الأندية واتحادات الأطباء على التوصيات والمشورة الغذائية المتعلقة بالتدريب البدني والمنافسة خلال شهر رمضان.

ألبوم الصور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا