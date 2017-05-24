فيغولي يوجه رسالة جديدة إلى مدرب وجماهير وست هام

ونشر فيغولي رسالته عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رسالة إلى جماهير ومدرب ورئيس وست هام، حيث أكد من خلالها على رغبته الكبيرة في الظهور بوجه أفضل في الموسم المقبل، كما عاد إلى الأسباب التي جعلته لا يكون في مستوى التطلعات خلال موسمه الأول مع نادي "المطارق".

وجاء في رسالة اللاعب السابق لفالنسيا الإسباني: "انضممت هذا الموسم إلى وست هام، وكنت سعيدا جدا، لأنني حصلت على فريق جديد، ومدينة جديدة بالإضافة إلى تحد جديد، ولهذه الأسباب التي ذكرتها لم أظهر بذلك المستوى الذي كان منتظرا مني، ولكن هذا لا يغير شيئا من أهدافي للموسم المقبل"، وتابع قائلا: "مدربي يعول كثيرا على إحترافيتي وإصراري كالعادة، والآن حان وقت العطلة من أجل العودة قريبا و التحضير جديا للموسم المقبل".