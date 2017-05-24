محرز في موقف محرج بسبب الصهيوني "بيركوفيتش"

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن أسماء اللاعبين الذين من المنتظر أن يشاركوا في المباراة الوداعية التي سيلعبها أتليتيكو مدريد على ملعبه "فيسينتي كالديرون" يوم الأحد المقبل، و من بينها لاعب الأسبق للكيان الصهيوني "إيال بيركوفيتش" الذي من المنتظر أن يلعب إلى جانب اللاعب الجزائري رياض محرز في فريق واحد، ومن شأن هذا إحراج أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، على اعتبار أن اللاعبون الجزائريون يقاطعون الصهاينة في كل المنافسات، في إنتظار معرفة حضور محرز لهذه المباراة أم لا، رغم أنه أكد على حضوره سابقا.

وأطلق على هذه المباراة اسم "نهائي الأسطورة" على اعتبار أنها ستضم أسماء عدة نجوم عالميين في عالم الكرة المستديرة، و ستلعب أيضا من أجل السلام في العالم، وستذهب مداخيل هذه المباراة الاحتفالية إلى منظمات غير حكومية في الأرجنتين التي تدعم أكثر من 446 ألف مدرسة عبر 190 بلد في العالم.