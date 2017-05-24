بالفيديو..مواسة يندد بتصرف منصوري ويؤكد .."المولودية أكبر من كل اللاعبين"

وقال مواسة عن التصرف الذي بدر من لاعبه منصوري الذي غادر أرضية الميدان مباشرة عقب استبداله بزميله قورمي: "المولودية وأنصارها يستحقون إحترام أكبر من هذا لأن اللعب في فريق كالمولودية هو شرف لكل لاعب"، كما أكد ذات المتحدث أن مثل هذه التصرفات لن تصب في مصلحة اللاعب في حال تكرارها: "مثل هذه التصرفات غير الرياضية ليست في مصلحة اللاعب، ولا تشرف فريقا عريقا مثل مولودية الجزائر لأنه فريق أكبر من كل اللاعبين وكل الأشخاص بالنظر لتاريخ الفريق وقاعدته الجماهيرية".

في الأخير إعترف كمال مواسة بأنه مجبر في هذه الفترة والتي تعد المنعرج الأخير للموسم الكروي 2016/2017 من مسايرة مثل هذه التصرفات والتعامل معها بحكمة.