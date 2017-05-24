إنذار وغرامة مالية لعمر غريب وإحالته على لجنة أخلاقيات الرياضة

أقدمت لجنة العقوبات على توجيه إنذار لعمر غريب، وغرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار جزائري، وفي المقابل قامت بتحويل ملفه إلى لجنة أخلاقيات الرياضة، وهذا بسبب التصريحات الصحفية التي أطلقها ضد رئيس "الفاف" خير الدين زطشي،حسب ما نشرته الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي، كما سلطت ذات اللجنة عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر على رئيس شبيبة سكيكدة عزوز طبو بسبب تصريحات ضد زطشي خلال الجمعية العامة الإستثنائية التي عقدها رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى غرامة مالية ب100 ألف دينار جزائري.