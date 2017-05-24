ولد علي.. القانون يمنع بيراف أن يكون رئيسا للجنة الطعون

وحضر الهادي ولد علي، أشغال المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين صبيحة اليوم بالمركز الإعلامي للمركب الأولمبي محمد بوضياف، أين صرح قائلا: "من غير المعقول أن يكون بيراف رئيس لجنة الطعون، ومرشح في نفس الوقت، فكل رؤساء الإتحادات مدعوون من أجل حل هذه الوضعية التي تعتبرغير قانونية، بأن يكون مرشح لرئاسة اللجنة الأولمبية وفي نفس الوقت رئيس لجنة الطعون، بما أن قوانين اللجنة الأولمبية واضحة وتمنع أن يشغل المترشح منصب آخر داخل الهيئة المعنية ".

"الوزارة يحق لها التدخل في اللجنة الأولمبية "

ورد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، على قرار تأجيل الجمعية الإنتخابية التي كانت مقررة يوم الـ 27 من الشهر الجاري موضحا: " تأجيل الجمعية الإنتخابية غير مبرر بما أننا تابعنا سويا أشغال الجمعية العامة العادية، التي نصبت فيها اللجنة الإنتخابية ولجنة الطعون، بالإضافة إلى تقدم ثلاثة مرشحين للتنافس على رئاسة اللجنة الأولمبية "، وأضاف:"لا يمكن إتهامنا بأننا نتدخل في الصلاحيات الداخلية للجنة الأومبية، لأننا نعمل بقانون 13- 05 ، فقرة 181 الذي يعطينا حق التفاعل في من أجل دعوة رؤساء الرابطات للرد على تصرفات اللجنة الأولمبية الحالية ".