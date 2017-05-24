ولد علي.. لم أتوقف عن مساندة زطشي وعليه التواصل مع الجميع

طالب الهادي ولد علي، من رئيس "الفاف" خير الدين زطشي إيجاد أرضية إتفاق والتواصل مع رؤساء الأندية الجزائرية، ردا على البيان الذي نشرته الإتحادية أول أمس على موقعها الرسمي والذي شدد فيه زطشي لهجته مع رؤساء الأندية بعد الأحداث التي شهدتها أشغال الجمعية العامة الإستثنائية يوم 18 مارس الماضي.

وقال وزير الشباب والرياضة، على هامش أشغال المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين صبيحة اليوم بالمركز الإعلامي للمركب الأولمبي محمد بوضياف: "

لم أتوقف عن مساندة زطشي، لكنني أدعوا كل الأطراف للتضامن فيما بينها من أجل مصلحة كرة القدم الجزائرية، ويجب إيجاد أرضية إتفاق بين رؤساء الأندية ورئيس "الفاف" "، وأضاف ولد علي: "على زطشي أن يجتمع برؤساء الأندية والرابطة المحترفة ورابطة الهواة من أجل التحضير للموسم القادم، لأن التواصل مهم فيما بينهم للنهوض بكرة القدم الجزائرية "، وإختتم ولد علي حديثه قائلا :" لاداعي لتضخيم الأمور، وبيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لاتوجد فيها النار".