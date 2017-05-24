إتحاد العاصمة ينهزم في هاراري ويضيع صدارة المجموعة الثانية

وسجل رونالد شيتييو هدف كابس يونايتد الأول بعد مرور 16 دقيقة على إنطلاق المباراة بتسديدة ضعيفة داخل منطقة العمليات باغت بها الحارس زيماموش، فيما تمكن اللاعب أيوب عبد اللاوي من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 66 من عمر اللقاء برأسية محكمة، بعد مخالفة منفذة بطريقة رائعة من ربيع مفتاح، إلا أن الإتحاد لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة بعد إضافة مسجل الهدف الاول، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81 .

وتراجع إتحاد العاصمة إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الزمالك المصري، الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بعد تفوقه في الجولة الأولى أمام كابس يونايتد، وتعادله خارج الديار أمام أهلي طرابلس الليبي .

ترتيب المجموعة الثانية

الزمالك المصري 4 نقاط

إتحاد العاصمة 3 نقاط

كابس يونايتد 3 نقاط

أهلي طرابلس 1 نقطة واحدة