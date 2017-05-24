مونبيلييه ينفي وجود أي عرض رسمي لبودبوز

نفى رئيس نادي مونبيلييه الفرنسي لوران نيكولان، عن وجود اتصال أو عرض رسمي لاستقدام الاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، عكس ما تداولته بعض وسائل الاعلام الفرنسية .

وقال نيكولان بأن فريقه مونبيلييه لم يتلق أي عرض رسمي، مشيرا الى ان باب المفاوضات لايزال مفتوحا أمام الاندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته.

وأوضح الرجل الأول في نادي مونبيلييه، بأن رياض بودبوز لاعب ذو امكانيات وقدرات مهارية عالية، حيث قررت ادارة النادي بأن لايقل سعر الاعب عن 15 مليون يورو.

وتشير بعض التقارير الصحفية في فرنسا الى وجود اسم رياض بودبوز ضمن اولويات نادي ليون الفرنسي.