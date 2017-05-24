إعادة انتخاب يوسف تازير على رأس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين

أعيد انتخاب الرئيس المنتهية عهدته للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين يوسف تازير، على رأس المنظمة لعهدة ثانية، خلال أشغال المؤتمر الأول للهيئة المنعقد اليوم الأربعاء بمركز الصحافة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

وتمت تزكية تازير من قبل الـ95 عضوا الذين حضروا الأشغال من بينهم عديد الصحافيين الرياضيين القدامى.

كما انتخب الحاضرون الأعضاء 14 للمكتب التنفيذي، حيث يمثلون مختلف الوسائل الاعلامية الوطنية وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

وأكده تازير: "تهدف المنظمة بطابعها النقابي إلى أخلقة مهنة الصحفي الرياضي ولم لا إطلاق ميثاق أخلاقيات المهنة مستقبلا"، ودعا ذات المتحدث أسرة الاعلام الرياضي للانخراط في المنظمة التي تمثل إطار للتشاور.

ويتكون المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة من الأعضاء: الرئيس يوسف تازير، عبد الغاني العايب من القناة الاذاعية الاولى، نور الدين سعيداني صحفي من القناة الاذاعية الثانية، وأسماء حليمي من جريدة كومبيتسيون، وهيبة بلحوى صحفية كنال الجيري، أمين أندلسي من لوسوار، دنيا حجاب صحفية بالتلفزة الوطنية، عبد القادر كلفات من وكالة الأنباء الجزائرية، حسين زناقي من الشروق، رضا معوش من المجاه، مراد الهاشمي من الهداف، رضا عباس من الخبر، حمد حمور من الشعب، حكيم فيسة صحفي النهار تي في، كمال رجدال من هوريزون.

وسينعقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمنظمة خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم توزيع المهام على جميع الأعضاء، بالإضافة إلى تنصيب مختلف اللجان المنصوص عليها في قوانين المنظمة.