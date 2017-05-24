ولد علي: لا نريد لوبيات في كرة القدم وعلى الفاف الاجتماع بالرابطات

شدد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، على ضرورة احترام القوانين، حيث أكد أمس أنه من غير المعقول أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف مرشحا لعهدة جديدة، وفي نفس الوقت رئيسا للجنة الطعون، كما طالب بضرورة أن تكون الانتخابات شفافة، وأوضح في هذا الصدد على هامش حضوره أشغال المؤتمر الأول لمنظمة الصحافيين الرياضيين الجزائريين بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية الأولمبي: «اللجنة الأولمبية ليست فوق القانون، ولهذا يجب على كل رؤساء الاتحاديات التدخل، فمن غير المقبول أن يكون رئيس مرشح لعهدة جديدة عضوا في لجنة الطعون في نفس الوقت، لابد أن تكون كل الأمور المتعلقة بالانتخابات شفافة».

وعن الانشقاق الموجود بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة، طالب ولد علي بضرورة وضع حد لهذه الخلافات، وتابع في هذا السياق: «نحن ضد هذه القصة التي تتحدث عن وجود لوبيات، لابد من العمل كمجموعة واحدة لخدمة كرة القدم الجزائرية، على الفاف أن تجتمع بالرابطة المحترفة الأولى ومختلف الرابطات الأخرى وتقديم حصيلة الموسم والعمل على التحضير للموسم المقبل».