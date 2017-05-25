ماضوي متردد في مواجهة تاجنانت وديا ويستعجل عودة ناجي

رفض مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، مقترح مواجهة دفاع تاجنانت وديا، أين برر قراره بعدم الحاجة إلى التباري وديا في هذه الفترة من الموسم، تجنبا لأي إصابات، خاصة أن التعداد تنتظره مواجهة مصيرية يوم 7 جوان القادم في بجاية، ثم مواجهة غاية في الصعوبة يوم 10 جوان أمام اتحاد العاصمة، ليصر الرئيس حمّار على ضرورة برمجة المباراة ترسيخا للعلاقات الجيدة مع الجار دفاع تاجنانت، منافس الوفاق في الجولة الأخيرة من البطولة، حيث ينتظر أن يرضخ الطاقم الفني لضغوطات الرئيس حمّار، وفي انتظار عودة التعداد اليوم إلى التدريبات لاتخاذ القرار النهائي، سيكون العقم الهجومي الموضوع الرئيسي لاجتماع المدرب ماضوي اليوم باللاعبين قبل انطلاق الاستئناف.

يستعجل عودة ناجي وتحضيره لمواجهة بجاية

تحدث المدرب ماضوي إلى طبيب الفريق بخصوص حالة المهاجم ناجي، حيث تحصل على تقرير مفصل عن الإصابة التي يشكو منها، والتي تبين أنها ليست خطيرة جعلت المدرب يستعجل الطبيب من أجل تكثيف علاجه ومباشرته التدريبات، أين طمأن الطبيب الطاقم الفني وحدد موعد أمسية اليوم لمباشرة اللاعب للركض بمفرده على هامش التدريبات، والعودة بصفة تدريجية إلى التدرب ضمن المجموعة، ومن ثم بداية تحضيره تحسبا لمواجهة مولودية بجاية وإيجاد حل للعقم الهجومي طيلة فترة غيابه بسبب الإصابة، والذي ضيع لقب هداف التشكيلة لصالح زميله جحنيط الذي أصبح في حوزته 7 أهداف.

غرامة 5 ملايين بسبب سوء التنظيم أمام الساورة

سلطت لجنة الانضباط غرامة مالية تقدر بمبلغ 5 ملايين على إدارة الفريق، بعد تقرير حكم مباراة الساورة الذي أشار إى سوء التنظيم، حيث احتفل عناصر التشكيلة بالفوز المحقق رفقة الأنصار، مما أدى إلى اجتياح عدد من الأنصار لأرضية الميدان مباشرة بعد صافرة الحكم، فيما تجنب الملعب العقوبة بعد اليقظة التي أظهرها الأنصار والتزامهم بالهدوء خلال مواجهة الساورة، كما عوقب وسط ميدان تشكيلة الآمال بوخابية بمباراة واحدة بعد تلقيه البطاقة الرابعة.

تام بانغ يعود هذا الثلاثاء ونحو تمديد عقده بعد مراجعة قانون الأجانب

سيكون وسط الميدان الكاميروني تام بانغ، الغائب الأبرز عن بداية التحضيرات لمواجهة مولودية بجاية، بعد أن منحه الطاقم الفني والإداري الضوء الأخضر لزيارة أهله، حيث حجزت له الإدارة في الرحلة الجوية العاصمة-الدار البيضاء-الكامرون لصبيحة أمس، على أن تكون العودة صبيحة الثلاثاء القادم، حيث سيكون اللاعب حاضرا في التدريبات وبداية التحضير للمواجهة القادمة، ويحظى اللاعب بمعاملة خاصة في الوفاق، بعد المستوي الجيد الذي أظهره، حيث تخطط الإدارة إلى تمديد عقده بعد أن تم مراجعة قانون اللاعبين الأجانب.