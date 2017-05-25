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بودبوز ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

نشر يوم 2017/05/25 1 0 كريم تيغرمت بودبوز ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
أختير الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب نادي مونبولي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لموسم 2016/2017، كثالث أفضل مهاجم في فرنسامن قبل موقع "وسكورد" المتخصص في الدوريات العالمية الكبرى.

ودخل بودبوز التشكيلة المثالية الفرنسية للموسم الحالي بعد نيله علامة 7.5 من عشرة، نظير تألقه بشكل لافت مع فريقه مونبولي في البطولة الفرنسية هذا الموسم، أين تمكن من تسجيل 11 هدف وتقديم 9 تمريرات حاسمة من مجموع 33 مباراة شارك فيها مع فريقه هذا الموسم، ليحتل بذلك المركز الثالث كأفضل مهاجم في الليغ1 بعد كل من "ألكسندر لكزات" مهاجم نادي ليون صاحب المركز الأول والإيطالي "ماركو فيراتي" متوسط ميدان باريس سان جيرمان الذي حلّ ثانيا في هذا الترتيب.

وضمت التشكيلة المثالية الفرنسية لموسم 2016/2017 كل من: حراسة المرمى: بيلي (اولمبيك مارسيليا)

خط الدفاع: مارسال (غانغون)، توني سيلفا (باريس سان جيرمان)، بيران (سانت ايتيان)، مونيي (باريس سان جيرمان)

وسط الميدان: لمار (موناكو)، فابينيو (موناكو)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)، لوكاس مورا (باريس سان جيرمان)

خط الهجوم: لاكازيت (أولمبيك ليون) رياض بودبوز (مونبولي).    

 

 

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