نادي المرخية يشتكي بلحاج للإتحاد القطري بسبب توقيعه مع السيلية

وتقدم نادي المرخية بكتاب رسمي لإتحاد كرة القدم القطري بحق نادي السيلية واللاعب الجزائري نذير بلحاج ، لتراجع الأخير عن العرض المقدم له من قبل النادي ، الذي سبق ووافق ووقع عليه ، عندما تم ارساله إليه عبر البريد الالكتروني.

وذكر " الموقع الرسمي للنادي " أن اللاعب قام بالتوقيع على العرض المقدم له بالموافقة ، وقال الموقع : " المرخية تفاجأ بأن اللاعب المذكور أتم إتفاقا مبدئيا مع نادي السيلية ، وحضر للدوحة وقام بالتوقيع على عقد انضمامه لنادي السيلية ، دون إبلاغنا أو مراجعتنا ونحن نملك ما يثبت أن اللاعب أتم الاتفاق معنا موقعا بخط يده على العرض المقدم من له قبلنا".

وقال بيان نادي المرخية : نحن نهيب بإتحاد الكرة أن يتخذ ما يراه مناسبًا بحق اللاعب ونادي السيلية ، حيث أنهما لم يسلكا الطرق الصحيحة للتفاوض ، ضاربين بعرض الحائط اللوائح والقوانين المنظمة لانضمام اللاعبين للأندية التي يقرها الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحادات الأهلية المنضوية تحت لوائه ، ونطالب بعدم تسجيل اللاعب المذكور سوى في كشوفات نادي المرخية أو توقيفه وعدم التعاقد معه لأي نادِ قطري ، خاصة أن اللاعب ونادي السيلية لم يلتزما بميثاق الشرف بين الأندية ولوائح وقوانين اللعبة ولائحة الرقابة المالية التي أصدرها اتحادكم الموقر مؤخرًا.